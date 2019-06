Joana Marques Vidal diz que será uma desgraça se forem aprovadas, no Parlamento, as propostas de alteração ao estatuto do Ministério Público que mexem na composição e nas competências do Conselho Superior.

A ex-procuradora-geral da República insiste que as propostas do PS e PSD põem em causa a autonomia do Ministério Público e diz mesmo que transformariam a PGR numa autêntica rainha de Inglaterra.