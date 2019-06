Operação de Verão da GNR começa esta sexta-feira

A operação "Hermes - Viajar em Segurança", da GNR, começa esta sexta-feira, prolongando-se até 01 de setembro, para "garantir a segurança durante os deslocamentos próprios desta altura do ano".

A GNR revelou, em comunicado, que vai intensificar "as ações de patrulhamento, a fiscalização e o apoio aos utentes das vias", uma vez que durante esta época do ano há um aumento de tráfego, "consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio".

Será privilegiada "uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários" para combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias, proporcionando segurança nas deslocações.

A GNR informou que a operação "irá incidir numa fiscalização direcionada para comportamentos de risco", como a condução sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas, a utilização do telemóvel, o excesso de velocidade, o uso de cinto de segurança e do sistema de retenção de crianças ou o recurso a manobras perigosas.

Esta operação vai contar com o apoio da 'Guardia Civil' espanhola na zona das fronteiras.

Lusa