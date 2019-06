Problema de liquidez afeta funcionamento do Hospital das Forças Armadas

O Ministro da Defesa garantiu esta quinta-feira de manhã que até ao final do dia será resolvido o problema financeiro do Hospital das Forças Armadas. O hospital está desde janeiro à espera de uma verba de 4,2 milhões de euros, bloqueada no Ministério das Finanças.

A falta de dinheiro já afeta o normal funcionamento do hospital. Contactado pela SIC, o Ministério das Finanças não deu resposta.