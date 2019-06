EM ATUALIZAÇÃO

Uma colisão entre cinco veículos, esta manhã, na Ponte Vasco da Gama, em Alcochete, provocou seis feridos, avançou o Notícias ao Minuto, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Três das vítimas foram transportadas com ferimentos ligeiros para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto as outras três foram apenas assistidas no local.

O acidente aconteceu no sentido Sul-Norte e a circulação foi cortada em duas das três vias.