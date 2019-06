Já há medusas frescas para a tartaruga-de-couro, resgatada em Lagos pelo Zoomarine. Um pescador do Barreiro ouviu o apelo do centro de reabilitação, onde o animal está a ser tratado, e conseguiu recolher o alimento. Ainda assim, a tartaruga de 300 quilos continua sem querer comer, já lá vão 8 dias. A SIC falou com Élio Vicente, diretor do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do Zoomarine.