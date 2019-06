Investigada alegada burla a 50 investidores chineses

O Ministério Público está a investigar uma alegada burla levada a cabo por uma empresa de Benavente a, pelo menos, 50 investidores chineses, no valor de mais de 20 milhões de euros. De acordo com o jornal Público, o negócio consistia na compra de lojas mas, em vez disso, foram adquiridos armazéns num complexo empresarial naquela cidade. O objetivo do investimento chinês seria a obtenção de vistos Gold, alguns deles nunca chegaram.