Moradores de um prédio de Campo de Ourique manifestam-se contra ordem de despejo

Há um edifício, em Campo de Ourique, em Lisboa, em que o novo proprietário quer despejar os inquilinos. Entre eles está a histórica papelaria "Eduardo dos Livros". A loja, com mais de 50 anos, está situada num dos prédios que o grupo Fidelidade vendeu a uma empresa do fundo norte-americano Apollo, que tem outros planos para o imóvel. Esta manhã, várias pessoas concentraram-se no local em protesto.