Apesar do pouco investimento do Estado nas áreas protegidas, há organizações não-governamentais a desenvolverem projetos de conservação da natureza com recurso a fundos comunitários. "O Lado Humano da Vida Selvagem" é a Reportagem Especial do Jornal da Noite, na qual vamos conhecer algum desse trabalho que está a ser desenvolvido no Interior do país para salvar espécies ameaçadas.