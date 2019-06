Bastonário da Ordem dos Médicos defende que gestão dos hospitais do SNS deve ser pública

O bastonário da Ordem dos Médicos não entende que a discussão sobre parcerias publica privadas esteja a atrapalhar a aprovação da nova Lei de Bases da saúde. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de negócios, José Miguel Guimarães diz concordar com que a proposta do Governo pois considera que a gestão dos hospitais do SNS deve ser preferencialmente pública, por razões de conflitos de interesse.