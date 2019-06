"O PS quer muito uma maioria absoluta e com isso tornou-se desorientado"

Catarina Martins acusa o PS de estar focado numa maioria absoluta e, por consequência, acusa o partido de desorientação nas negociações. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que é um problema que existe há pelo menos um ano, quando o Governo voltou atrás numa série de matérias que já estavam fechadas com os parceiros de esquerda. Uma solução governativa igual à de 2015 é impossível, diz Catarina Martins. Será necessário olhar para o país de hoje antes de avançar com qualquer tipo de entendimento.