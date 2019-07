7 acusados no caso da queda de avioneta em S. João da Caparica

O piloto da avioneta que há dois anos aterrou de emergência na praia de S. João da Caparica e provocou duas vítimas mortais, um adulto e uma criança, está acusado de duplo homicídio. No total há sete pessoas acusadas no processo entre as quais o presidente da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil.

No dia 2 de agosto do ano passado, Sofia, de 8 anos, e José Lima, de 56, perderam a vida atropelados pelo aparelho que fez uma aterragem de emergência a meio da tarde e em pleno areal, repleto de banhistas.