Álvaro Amaro proibido de contactar restantes arguidos do processo "Rota Final"

Álvaro Amaro foi esta segunda-feira interrogado no Tribunal de Viseu no âmbito do processo "Rota Final" e saiu em liberdade mediante o pagamento de uma caução de 40 mil euros. O antigo presidente da Câmara da Guarda é suspeito de favorecer uma empresa de transportes.