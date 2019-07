Incêndio numa habitação provoca uma vítima mortal em Viseu

Um incêndio numa casa em Moselos, no concelho de Viseu, provocou no final do dia desta segunda-feira a morte a uma mulher de cerca de 80 anos, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"O alerta foi dado às 19:07, um incêndio urbano que provocou uma vítima mortal, uma senhora com mais ou menos 80 anos, e ainda não se sabem as causas do incêndio", explicou a fonte do CDOS.

A mesma fonte acrescentou que o incêndio aconteceu em Moselos, na freguesia do Campo, concelho de Viseu, e no local estiveram oito viaturas e 20 homens, entre bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa e Guarda Nacional Republicana (GNR).



Lusa