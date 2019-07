Morreu moradora do prédio Coutinho internada no hospital

Uma moradora do prédio Coutinho, que estava internada no Hospital de Viana do Castelo, morreu esta segunda-feira. Tinha 87 anos.

A notícia é avançada pelo jornal Observador.

A mesma fonte refere que o marido da moradora Amália de Castro tinha saído do edifício para a visitar, com a autorização do presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa.

Uma morte que acontece no mesmo dia em que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou a providência cautelar, movida no dia 24 pelos últimos moradores do prédio Coutinho, que assim suspende os despejos.