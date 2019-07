Suspeitos do incêndio em prédio no Porto conhecem medidas de coação

As medidas de coação sobre o incêndio num prédio no centro do Porto foram conhecidas esta segunda-feira. Ficaram em prisão preventiva dois dos arguidos, entre eles um empresário chinês, presumíveis autores do incêndio na baixa da cidade que provocou a morte de um homem em março passado.