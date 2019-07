O antigo lider da claque Juve Leo, Fernando Mendes, vai ser libertado.

Mendes estava preso preventivamente há quase um ano, no âmbito do processo do ataque à academia de Alcochete.

O juiz de instrução decidiu agora aliviar a medida de coação depois da defesa ter alegado que o arguido sofre de uma doença oncológica grave e que irá começar os tratamentos.