Morreu o coronel Manuel Costa Braz. O militar de Abril faleceu hoje em Lisboa, aos 85 anos, vítima de doença prolongada.

Costa Braz fez parte do grupo que preparou o 25 de Abril e, mais tarde, do Grupo dos 9, que normalizou a democracia em Portugal no verão de 1975.

Costa Braz foi o primeiro Provedor de Justiça português, tendo assumido durante dez anos, entre 1983 e 93, o cargo de Alto Comissário contra a Corrupção.

Foi ministro da administração interna em governos provisórios , mais tarde, integrou governos de Mário Soares e de Maria de Lurdes Pintasilgo.

Logo a seguir ao 25 de abril teve a seu cargo a importante tarefa do recenseamento eleitoral para as primeiras eleições livres em Portugal