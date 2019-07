O ministro da Administração Interna reiterou esta terça-feira que se for necessário serão feitos ajustes diretos para a contratação dos meios aéreos em falta no dispositivo de combate a incêndios.

À margem de uma reunião com autarcas em Sabrosa, Eduardo Cabrita disse que vai levar tempo a estabelecer-se uma estrutura permanente com meios próprios do Estado.