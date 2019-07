GNR, bombeiros e população de Anadia juntos na vigilância das florestas  

Em Anadia, a população começou a ajudar os bombeiros e a GNR na vigilância das florestas. A autarquia fez uma parceria com várias associações florestais para criarem brigadas móveis que vigiam as zonas com maior risco de incêndio. Para garantir esse reforço, a Câmara de Anadia fez uma parceria com associações florestais de três freguesias do concelho.