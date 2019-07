O número de doentes com cirurgias em atraso duplicou nos últimos quatro anos. São agora 45 mil utentes que esperam por uma intervenção há mais tempo do que deviam. O pior desempenho acontece nos hospitais de Almada e Viseu e nos Institutos de Oncologia do Porto e de Lisboa.

Em 2015 o número de doentes com cirurgias em atraso era cerca de 22.467, enquanto que no presente ano existem 45.183 doentes à espera para serem operados. As greves e as faltas de profissionais podem justificar os atrasos.