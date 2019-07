Os funcionários judiciais estão hoje em greve. O último dia de paralisação está agendado para 12 de julho.

O sindicato exige um suplemento de 10% aos 14 meses de vencimento, à imagem do que está previsto acontecer com magistrados do Ministério Público e com os juízes.

Na Madeira a adesão à greve ronda os 70%. O tribunal do Funchal também exige a contratação de 25 funcionários para o quadros.