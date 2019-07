As imagens do momento em que o avião amarou no rio Zêzere

As imagens do momento em que o avião de combate a incêndios amarou no rio Zêzere mostram que o piloto se aproximou da linha de água para efetuar a manobra de 'scooping' (recolha de água) na barragem de Castelo do Bode.

A manobra acabou por correr mal e o aparelho embateu na água. O piloto conseguiu sair da aeronave antes do acidente e não ficou ferido, sendo conduzido para o hospital apenas por precaução.

O avião afundou e está a 25 metros de profundidade. Vai ser retirado para a margem para depois ser desmantelado.