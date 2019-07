Brasileiro que esteve preso por suspeita de tráfico de droga pondera processar Estado

O brasileiro libertado na quarta-feira depois de quase 50 dias em prisão preventiva por suspeitas de tráfico de droga está a ponderar processar o Estado português.

José Pereira e a mulher saíram do Brasil com duas malas e chegaram a Portugal com três. O homem foi detido em maio, no aeroporto de Lisboa, com 11 quilos de cocaína na terceira mala.

Uma fonte ligada ao processo garantiu à SIC que o órgão de polícia criminal competente para investigar casos como este só teve conhecimento depois de aplicada a prisão preventiva, dificultando a obtenção de prova.

O casal diz que a PSP prejudicou a investigação.