Esta foi a reação do ex-Presidente da República à notícia da revista Sábado, que garante que o Ministério Público estará a investigar um alegado esquema ilegal na campanha presidencial de Cavaco Silva, em 2011.

De acordo com a publicação, Salgado terá feito chegar mais de 250 mil euros ao movimento de apoio ao ex-Presidente. Os donativos terão sido realizados através de familiares do grupo Espírito Santo, que depois viram o dinheiro ser devolvido pelo saco azul do GES.