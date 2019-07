Começou o julgamento dos suspeitos da morte de professora no Montijo

Começou esta manhã o julgamento de um casal suspeito de matar uma professora, mãe adotiva da arguida. O crime aconteceu em setembro do ano passado. O casal foi hoje presente a um colectivo de juízes do Tribunal de Almada.

Desde essa altura que os suspeitos estão em prisão preventiva. O homem e a mulher recusaram prestar declarações, mas à polícia o arguido já tinha confessado e revelado vários detalhes do crime.