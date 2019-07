"Estamos perante uma emergência relativamente aos oceanos"

O alerta é de Emanuel Gonçalves, administrador da Fundação Oceano Azul, que lembra que é preciso investir mais nas ciências do oceano, "para que um país como Portugal, com a responsabilidade e os valores que tem, possa tirar os benefícios desse mesmo conhecimento". À margem da Global Exploration Summit, que decorre até sexta-feira em Lisboa, o biólogo, que mergulha há 35 anos, disse à SIC que não se vê a ação necessária nas lideranças governativas, numa altura em que "é observável a degradação do ambiente".