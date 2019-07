Tribunal autoriza Governo a alugar mais 15 helicópteros para os fogos

O Tribunal Administrativo do Círculo Lisboa levantou esta quarta-feira a suspensão do concurso de aluguer de 15 helicópteros, a pedido do Ministério da Defesa, pondo fim a uma batalha jurídica que durava há mês e meio.

Na decisão a que a TSF teve acesso, o tribunal foi sensível aos argumentos do Governo que argumentou que a falta destes 15 meios aéreos tinha "graves prejuízos" para a capacidade de resposta no combate aos fogos.

Estão prontos para integrar o dispositivo três helicópteros pesados Kamov alugados à empresa HeliPortugal e 12 helicópteros médios da empresa Helibravo.

O concurso tinha sido impugnado por uma empresa concorrente, a Babcock,