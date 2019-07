Um morto em incêndio na Costa da Caparica

Um incêndio ocorrido ao início da manhã de hoje num prédio devoluto na Costa da Caparica, em Almada, provocou um morto, segundo fonte do Comando Distrital Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



De acordo com a mesma fonte, às 6:26 foi dado o alerta para um incêndio numa habitação de dois andares que se encontrava devoluta na Rua Vitorino José da Silva.



No combate e na extinção do fogo, os bombeiros encontraram um cadáver carbonizado, desconhecendo-se o sexo do mesmo, segundo a mesma fonte.



O incêndio foi dado como extinto às 7:28.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, a GNR, os Serviços Municipais de Proteção Civil de Almada e a Polícia Judiciária.

Lusa