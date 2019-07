O que levou o Governo a recuar no encerramento de maternidades

Na sequência do anúncio do fecho de uma urgência por dia de forma faseada entre as quatro maternidades da cidade de Lisboa, foram feitas críticas, da saúde à política.

Duas semanas depois, a Administração Regional de Saúde volta atrás e reconhece que o revés é uma consequência direta dos muitos dedos que foram apontados à medida.