Retomadas buscas para encontrar homem que caiu ao Rio Tejo

As buscas para encontrar o homem que está desaparecido desde quinta-feira após ter caído ao rio Tejo na zona de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, foram retomadas às 08:00 de hoje, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que as buscas foram retomadas com 11 operacionais, três veículos e duas embarcações.

No local estão elementos dos Bombeiros de Alhandra e Alverca e da Autoridade Marítima, segundo a fonte.

"O homem caiu ao rio quando estava numa embarcação com outras duas pessoas. Num primeiro momento ainda se conseguiu agarrar a uma boia, mas depois deixou de ser visto", disse na quinta-feira uma fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 20:27.

