Baixar o IVA, aumentar salário mínimo e rendas acessíveis no programa do BE

Redução do IVA da luz e do gás para os 6%, aumento do salário mínimo para os 650 euros já em 2020 e 100.000 casas com rendas acessíveis até 2023. Estas são algumas das propostas do programa eleitoral do Bloco de Esquerda.