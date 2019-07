Nem a prometer salários elevados o Algarve consegue arranjar médicos

Já nem a pagar 50 euros à hora, no Algarve consegue contratar os médicos de que precisa para garantir os cuidados de saúde. As falhas são mais notadas na pediatria e na obstetrícia e que obrigam ao encerramento da maternidade de Portimão durante 33 dias até setembro. Para o Sindicato Independente dos Médicos, a culpa é do Ministério da Saúde, que retirou incentivos à fixação de clínicos na região.