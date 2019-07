O Bloco de Esquerda quer gastar mais de mil milhões de euros por ano em investimento nos transportes públicos. O pacote de medidas faz parte do programa eleitoral do partido focado na emergência climática.

Em declarações à SIC, André Silva do PAN diz que o crescimento eleitoral do seu partido explica a preocupação do Bloco de Esquerda com combate às alterações climáticas.