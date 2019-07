Discurso de António Costa marcado por protesto de investigadores precários

António Costa reconhece que o processo de regularização de vínculos precários na Administração Pública foi insuficiente no caso dos investigadores, e que é preciso encontrar uma nova forma de combater a precariedade no setor. O primeiro-ministro e o ministro da Ciência estiveram esta segunda-feira no Encontro de Ciência, que ficou marcado pelo protesto dos investigadores precários.