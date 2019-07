Estado gasta cada vez mais em exames no Privado

O Estado está a gastar cada vez mais dinheiro com exames médicos feitos no setor privado. Só no ano passado, foram mais de 920 milhões de euros gastos com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

Desde o início da legislatura que esta despesa já subiu 99 milhões de euros.

O alerta é dado pelo presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, ouvido pela TSF. Alexandre Lourenço queixa-se da falta de condições no Serviço nacional de saúde, como a avaria constante de equipamentos obsoletos.