A delegação do centro da Ordem dos Médicos lançou um alerta para a falta de resposta no internamento de doentes no serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Carlos Cortes diz que os médicos daquele serviço têm de manter os doentes vários dias na urgência, à espera de vagas para depois os internarem noutros serviços.