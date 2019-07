O agente da PSP apanhado com 90 quilos de haxixe vai ficar em prisão preventiva. O polícia de Gondomar estava a ser investigado há vários meses. Foi apanhado em flagrante, este domingo, com a droga no carro.

Foram ainda apreendidas mais de 1000 doses de estupefacientes e 15 mil euros em dinheiro.



Os outros três detidos também ficaram em prisão preventiva.