A proposta do Bloco de Esquerda que previa que as crianças que testemunham a violência doméstica adquirissem o estatuo de vítima foi chumbada, no Parlamento.

PS, PCP e CDS votaram contra. Só o PSD votou a favor.

Apesar do chumbo em comissão, o partido liderado por Catarina Martins promete levar o diploma a votação no plenário.