PJ apreende três milhões de euros no Aeroporto de Lisboa em malas

A PJ apreendeu três milhões de euros em numerário, no aeroporto de Lisboa, que estavam acondicionados no interior de malas de viagem transportadas por sete passageiros, revelou esta terça-feira aquela Polícia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a apreensão dos três milhões de euros e a detenção dos sete passageiros foram feitas recentemente, sem especificar a data, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ.

Segundo a PJ, os passageiros, três mulheres e quatro homens, preparavam-se para abandonar o continente Europeu por via aérea, quando foram detetados e detidos, bem como apreendidas as quantias que transportavam.

A PJ explica que este modo de atuação consiste na utilização das vulgarmente designadas 'money mules' (correios de dinheiro) para fazer o transporte dos valores de um continente para outro, sendo característico de uma das fases do branqueamento de capitais, conhecida como circulação.

Aquela polícia refere que, nesta fase do branqueamento, os proventos obtidos são alvo de múltiplas e variadas operações, visando distanciar a sua origem criminosa e impossibilitar a deteção, rastreio, sua proveniência e propriedade.

A PJ salienta que a principal e fundada suspeita quanto à proveniência da quantia agora apreendida é que provém e tem subjacente o crime de fraude fiscal.

De acordo com a PJ, as apreensões e detenções resultaram de sucessivas operações e ações de prevenção criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária, desde finais do ano transato até ao presente.

Lusa