Autoridades suspeitam que substância misturada no vinho causou 1 morto e 2 feridos em Braga

As autoridades suspeitam que uma substância, possivelmente álcool etílico, terá sido misturada com o vinho, causando a morte de um homem e ferimentos em dois outros numa rua do centro de Braga, disse à Lusa fonte da PSP.

"Existe a suspeita que uma substância foi misturada com o vinho, causando a morte de um homem e ferimentos em dois outros. Os dois feridos foram transportados ao hospital e já não correm perigo de vida", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, as autoridades suspeitam que a substância em causa é álcool etílico, que terá sido misturado no vinho por uma outra pessoa, mas aguardam pelos resultados da investigação para confirmar as suspeitas.

A PSP explica que foram encontradas no local, no Campo da Vinha, no centro de Braga, embalagens de vinho junto às vítimas.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 18:17, tendo sido encontrado um homem morto e dois inanimados, junto a pacotes de vinho na via pública.

Lusa