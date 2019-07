Casal suspeito de manter a filha sequestrada ouvido em tribunal

O casal suspeito de manter a filha menor sequestrada, numa casa no Porto, foi esta quarta-feira ouvido no Tribunal de Cascais. As medidas de coação só devem ser conhecidas na quinta-feira.

Vânia Marques, agora com 14 anos, esteve numa instituição e foi depois adotada por uma família da região de Lisboa, mas acabou por fugir.

A jovem conta que a família adotiva a maltratava e terá sido esse o motivo que a levou a fazer 300 quilómetros, rumo ao Porto, para casa dos pais biológicos, onde vivia escondida há mais de um ano.

Quando foi encontrada pela PSP, estava bem nutrida e de boa saúde.