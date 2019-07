Homem esconde mota para receber valor do seguro

Um homem de 34 anos foi detido em Guimarães pelo crime de burla a seguros, na passada sexta-feira.

O indíviduo escondeu um motociclo na oficina de um familiar e posteriormente contactou as autoridades para denunciar o roubo do veículo, com o objetivo de ser reembolsado pela seguradora.

De acordo com uma nota divugada no site oficial da GNR, o suspeito foi detido e constituído arguido pelo crime de burla a seguros e o motociclo, avaliado em 40 mil euros, foi apreendido.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Guimarães.