Milhares esperados hoje em Lisboa para manifestação da CGTP

A CGTP espera esta quarta-feira milhares de trabalhadores para uma manifestação em Lisboa contra as alterações à legislação laboral.

A central sindical fretou 80 autocarros para transportarem manifestantes a partir de vários pontos do país e também dois comboios para fazerem a ligação Porto - Lisboa.

O protesto, que inclui um desfile até à Assembleia da República, acontece no dia do último debate do Estado da Nação desta legislatura.

As alterações à legislação laboral, que motivam a manifestação, têm vindo a ser votadas desde 11 de junho.

Entre as medidas aprovadas está o alargamento do período experimental, que passa de 90 para 180 dias, para trabalhadores à procura do primeiro emprego ou para desempregados de longa duração.