Parte da encosta das Portas do Sol em Santarém corre o risco de desabamento

Os terrenos podem desmoronar sobre a linha ferroviária do Norte e é necessária uma intervenção nos taludes para consolidar os terrenos.

No entanto, as Infraestruturas de Portugal, construtora Teixeira Duarte e a Câmara de Santarém não se entendem sobre quem deve fazer as obras de proteção.

O presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves, sublinha que a responsabilidade é das Infraestruturas de Portugal e cita o parecer que a própria empresa pediu à Procuradoria Geral da República.