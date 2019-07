Um homem foi encontrado morto e dois inanimados e com ferimentos gtaves, com "uma caixa de vinho ao lado", numa rua do centro de Braga, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, o alerta foi dado pelas 18:17 e os três homens, de nacionalidade portuguesa, "podem ser sem-abrigo".

A PSP está a tomar conta da ocorrência.

Lusa