Veja aqui o debate sobre o Estado da Nação

A Assembleia da República recebe esta quarta-feira o debate sobre o Estado da Nação, o último da legislatura, a três meses das eleições de 6 de outubro.

No total são 226 minutos, quase quatro horas de debate, para Governo, partidos, da maioria de esquerda e da oposição de direita discutirem a situação do país, quatro anos após o acordo parlamentar entre PS, BE, PCP e PEV.

Dos líderes partidários, apenas o presidente do PSD, Rui Rio, não é deputado e não está no hemiciclo.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

O debate sobre o Estado da Nação foi criado, regimentalmente, em 1992, na era de maioria absoluta do PSD, inspirado, em parte, pelos discursos do estado da União dos presidentes dos Estados Unidos, e o primeiro aconteceu no ano seguinte, em 1993.