Circulação reaberta na ponte 25 de Abril após incêndio em viatura

A circulação na ponte 25 de Abril, no sentido sul/norte, já foi reaberta, apesar de ainda estar condicionada, depois de uma viatura se ter incendiado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"A última informação que recebemos da Lusoponte, cerca das 22:05, é que o trânsito já estava a circular no sentido sul/norte, apesar de ainda estar condicionado a uma das três vias existentes", disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, ainda estavam a decorrer trabalhos de limpeza nas outras duas faixas de rodagem e, assim que forem concluídos, as faixas vão reabrir.

Uma viatura incendiou-se no tabuleiro da ponte 25 de abril, tendo obrigado ao corte do trânsito no sentido sul/norte.



