Militar da GNR ferido em atropelamento em Beja

Um militar da GNR em serviço ficou ferido na quarta-feira à noite, após ter sido atropelado por um automóvel, em Cuba (Beja), tendo o condutor do veículo sido detido, disse hoje fonte daquela força de segurança.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o militar foi transportado para o hospital de Beja, inicialmente com ferimentos ligeiros.

Segundo a mesma fonte, o militar integrava uma patrulha do Posto Territorial de Cuba, que cerca das 22:00 de quarta-feira, "se deparou com um veículo ligeiro de passageiros a efetuar manobras perigosas na via, dentro da localidade".