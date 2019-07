Trânsito cortado na A1 para remover pesado que se despistou

O trânsito na autoestrada A1 está cortado perto do nó de Condeixa (Coimbra), no sentido sul/norte, para as autoridades removerem o veículo pesado que se despistou ao início da manhã, anunciou a Brisa.

Segundo um comunicado da empresa, pelas 08:30 havia cerca de dois quilómetros de fila de trânsito no local.

Para quem circula na A1, de sul para Coimbra, a alternativa, segundo a GNR, é a saída de Soure, seguindo pelo IC2/N1 até Coimbra Sul, onde se pode voltar a entrar na A1.

O despiste do pesado de mercadorias não provocou vítimas.

