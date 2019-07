Motard ajuda ambulância durante hora de ponta na 25 de Abril e vídeo torna-se viral

Uma ambulância em marcha de emergência foi ajudada por um motard na hora de maior trânsito na ponte 25 de Abril, em Lisboa. O momento foi captado e divulgado nas redes sociais com um vídeo que se tornou viral.

O momento foi partilhado no Facebook por José Pascoal, o condutor da ambulância que, na segunda-feira, fez uma transferência do Hospital São Francisco Xavier para o Montijo.

À hora de ponta, os automobilistas estavam a demorar para ceder passagem, mesmo com a ambulância em marcha de emergência. Perante a situação, um motard decidiu ajudar, "fazendo de batedor" até à saída do Seixal.

No vídeo, é possível ouvir o motociclista a apitar, assim como vê-se o motard a gesticular para os carros seguirem para a outra faixa e darem passagem. Juntamente com as imagens, José Pascoal deixou uma mensagem de agradecimento.

"Hoje ao fazer uma transferência do H. S. F. X. para o Montijo em hora de ponta na ponte 25 de Abril, mesmo a assinalar marcha de emergência os automobilistas não cediam passagem. Entretanto surge um motard, ao qual agradeço o seu desempedro, que colocando se na frente da ambulância foi fazendo de batedor até à saída do Seixal. Incentivando os automobilistas a darem passagem. Como podem ver no vídeo que o meu tripulante gravou. Os meus agradecimentos a todos os motards, em especial ao " motard batedor" um grande bem-haja."

O vídeo tornou-se viral, ultrapassando as 500 mil visualizações e conseguindo mais de 6.500 partilhas só no Facebook.